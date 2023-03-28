На днях враждебные информационные помойки распространяли ролик, на котором наш военный якобы плохо обращался с женщиной, "потому что та говорит по-русски". Видео у себя разместило даже МИД России. Однако впоследствии один из "Z-каналов" констатировал, что это фейк, – информирует 24 Канал.

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"Нужно учиться информационным операциям"

Забавно, что администратор этого радикально настроенного российского телеграм-канала прямо констатировал, что у его "сограждан" есть определенные проблемы с применением информационных атак.

Видео фейк. Наши (российские пропагандисты – 24 Канал) криво упражняются. В проведении подобных информационных операций нашим еще учиться и учиться,

– говорится в сообщении.



Российский провоенный телеграм-канал опроверг фейк своих "коллег" / Скриншот 24 Канала

Очевидно, россияне доврались до того, что уже не могут даже придумать ничего адекватного и создают лживые материалы, которые не могут распространять даже самые большие сторонники войны против Украины. Однако российская пропаганда до сих пор очень опасна и поддаться на ее влияние может каждый. Собственно, не стоит недооценивать врага и всегда следует проверять информацию в надежных источниках.

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О чем идет речь в фейковом видео

На ролике можно увидеть якобы изображение с видеорегистратора машины, в которой едут женщина с ребенком. Их настигает автомобиль с украинским флагом. Из авто выходят вооруженные мужчины.

Один из них называет женщину "м*аз*той" и "св*л*той". Она отвечает ему на русском, однако мужчина требует говорить по-украински, называя ее "свиньей".

В конце он открывает огонь. Также слышны звуки крика ребенка и женщини, лица которых не видны.

Фейк россиян, который они сами позже опровергли: смотрите видео с анонимных телеграм-каналов

Что это видео фейк, можно установить по нескольким признакам. Среди них тот факт, что место съемки, как отмечают эксперты, – Горняцкий район Макеевки Донецкой области. Как известно, этот город находится под временным контролем неприятеля.

Вместе с тем кузов автомобиля "пострадавшей", презентуют якобы "украинским", но на самом деле изготовлен он в России.