У матеріалі WSJ зазначають, що Україна та Росія зараз перебувають під великим тиском, оскільки запаси артилерійських снарядів скорочуються, а втрати на полі бою означають, що підрозділи на передовій потребують поповнення підкріпленнями.
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Кого Росія відправила воювати в Бахмут
Міністерство оборони Сполученого Королівства в п’ятницю заявило, що Україні вдалося знищити російські контрбатарейні радари, які використовувалися для виявлення розташування українських артилерійських знарядь і нанесення ударів по ним.
Зазначають, що Україна намагається просувати військову службу, переконуючи чоловіків записатися на службу, оскільки в країні триває загальна мобілізація, у той час, як Росія втратила багатьох із 300 000 чоловіків, призваних до лав своїх військових після призову у вересні.
Росія кинула десятки тисяч військових до операції із захоплення Бахмута, багато з них – засуджені, завербовані воєнізованою групою "Вагнера" для боротьби разом із регулярними російськими силами. Україна захищала своє рішення залишитися в місті на тлі великих втрат, попри заклики деяких західних офіційних осіб залишити його, оскільки, за її словами, вона змогла серйозно послабити там російські сили,
– наголошують у матеріалі.
Втрати Росії в Бахмуті
Ян Стаббс, старший військовий радник делегації Сполученого Королівства в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, заявив, що близько 30 000 російських бійців були вбиті або поранені з початку боїв за Бахмут. При тому окупантам не вдалося досягти значного успіху.
"Приголомшливі втрати, яких зазнала Росія навколо Бахмута, мабуть, мали значний вплив", – сказав Стаббс у заяві для ОБСЄ в середу. За його словами, напад Росії на Бахмут, здається, зупинився.
Ситуація у Бахмуті: головне
- Ворог намагається встановити контроль над Бахмутом. Російська армія робить спроби просування у бік центральної частини міста, а на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи.
- Раніше повідомлялося, що українським захисникам на Бахмутському напрямку наші захисники здійснили декілька контрнаступів. Завдяки таким діям ЗСУ ворогу не вдалося повністю оточити місто.
- Нагадаємо, що наразі дві третини міста перебуває під контролем росіян. Втім, українські захисники віддано боронять Бахмут і не мають намірів відступати.