Від початку повномасштабного вторгнення "Махно" воював на Сході України. На жаль, він загинув 2 квітня у Бахмуті.
Важливо На війні в Україні загинув доброволець з Франції
Що відомо про загиблого Героя
Артур Пашкуляк був військовослужбовцем Головного управління розвідки, але був відряджений до чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура під позивним "Махно" – там він ніс службу. Зауважимо, що це неурядове добровольче збройне формування, яке бере участь у війні на боці ЗСУ.
В останні місяці захисник воював на найгарячіших ділянках фронту. 2 квітня Пашкуляк загинув у Бахмуті.
За словами знайомих Героя, "Махно" був різким і справедливим. Побратими кажуть, що чоловік був харизматичним та сміливим. Він ніколи не залишав у біді і завжди тримав жорстку чоловічу позицію.
Загиблий Артур Пашкуляк / фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи
Болючі втрати українців
- Нещодавно у боях за Бахмут, що на Донеччині, загинув офіцер 53-окремої механізованої бригади Орест Кінаш. Чоловік був відомим альпіністом зі Львівської області.
- Також загинув військовослужбовець з Франції – він захищав незалежність України. Доброволець воював у складі Інтернаціонального легіону.
- У Львові 29 березня помер український захисник та відомий виконавець військових пісень Олександр Рожко з позивним "Йожик". Його життя обірвалося через серйозну хворобу.
- А в Луцьку 28 березня попрощалися з українським захисником Богданом Буськом. Він загинув у боях під Вугледаром, що на Донеччині. До початку повномасштабного вторгнення Богдан активно займався спортом та захоплювався футболом.
- Окрім цього, на полі бою загинули троє польських військовослужбовців. Усі вони воювали у складі ЗСУ в Інтернаціональному легіоні.