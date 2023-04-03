Від початку повномасштабного вторгнення "Махно" воював на Сході України. На жаль, він загинув 2 квітня у Бахмуті.

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Що відомо про загиблого Героя

Артур Пашкуляк був військовослужбовцем Головного управління розвідки, але був відряджений до чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура під позивним "Махно" – там він ніс службу. Зауважимо, що це неурядове добровольче збройне формування, яке бере участь у війні на боці ЗСУ.

В останні місяці захисник воював на найгарячіших ділянках фронту. 2 квітня Пашкуляк загинув у Бахмуті.

За словами знайомих Героя, "Махно" був різким і справедливим. Побратими кажуть, що чоловік був харизматичним та сміливим. Він ніколи не залишав у біді і завжди тримав жорстку чоловічу позицію.



Загиблий Артур Пашкуляк / фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття рідним та знайомим полеглого українського воїна. Вічна пам'ять Герою!

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