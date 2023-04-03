С начала полномасштабного вторжения "Махно" воевал на Востоке Украины. К сожалению, он погиб 2 апреля в Бахмуте.

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Что известно о погибшем Герое

Артур Пашкуляк был военнослужащим Главного управления разведки, но был откомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура под позывным "Махно" – там он нес службу. Отметим, что это неправительственное добровольческое вооруженное формирование, участвующее в войне на стороне ВСУ.

В последние месяцы защитник воевал на самых горячих участках фронта. 2 апреля Пашкуляк погиб в Бахмуте.

По словам знакомых Героя, "Махно" было резким и справедливым. Собратья говорят, что мужчина был харизматичным и смелым. Он никогда не оставлял в беде и всегда держал жесткую мужскую позицию.



Погибший Артур Пашкуляк / фото с телеграм-канала Виталия Глаголы

Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родным и знакомым павшего украинского воина. Вечная память Герою!

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