Теплыми воспоминаниями о памяти о Герое делятся пользователи соцсетей. Смерть Ореста Кинаша стала существенной утратой и невыразимой болью для сообщества путешественников Украины.

Читайте также Их убила Россия: 7 известных мужчин, ушедших на войну добровольцами и погибших

Орест Кинаш – воин с добрыми глазами, большим сердцем и улыбкой

Трагические новости о гибели альпиниста сообщили в туристско-информационном центре. Там отметили, что Орест Кинаш был действительно достойным человеком и всегда с уважением относился к делу – к горам, культуре, окружающим.

Сообщество путешественников Украины потеряло выдающегося альпиниста Ореста Кинаша / Фото CaptainDzembronia

Орест был достойным человеком. Он достоин того, чтобы когда-то на территории освобожденного от россиян Кавказа один из этих пиков, названных в честь тиранов, переименовать в Пик Кинаша. И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтый флаг, украинские альпинисты скажут: "Все нормально, Орест. Все нормально",

– отметили в сообщении.

Как отметил пользователь Фейсбука Максим Логаш, погибший воин с добрыми глазами, большим сердцем и улыбкой всегда был немного уставшим, ведь практически все время уделял своему подразделению. По его словам, альпинист всегда пытался вести за собой и быть примером.



С началом полномасштабного вторжения воин вступил в ряды ВСУ / Фото Максима Логаша

Однако несколько недель назад боец получил осколочное ранение. Он отказался от госпитализации и отбыл три дня на позициях в ротацию. Согласился только на 10 дней отпуска. А когда вышел в первый день после ее окончания – погиб.

Но при общении с ним не покидало ощущение – не здесь его место! Не это его призвание! Он должен водить людей в горы, а не в бой. И учить ставить палатки, а не обустраивать позиции,

– добавил Логаш.

Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родным и знакомым павшего украинского воина Ореста Кинаша. Вечная память Герою!

Обратите внимание Навеки 33: в Донецкой области из-за минно-взрывной травмы погиб молодой волынянин

Потери Украины в войне: последние новости