Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел Франции. Отмечают, что доброволец "Т" погиб в Украине на прошлой неделе.
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На войне с Россией погибли уже 8 французов
Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства находятся в контакте,
– говорится в сообщении МИД.
Там также напомнили, что "вся территория Украины является зоной боевых действий", поэтому гражданам Франции рекомендуют не ехать в Украину вне зависимости от причины.
На прошлой неделе министерство также подтвердило гибель 30-летнего Кевина Дэвида. Бывший гуманитарный работник погиб в Бахмуте. Он больше года назад уехал воевать на стороне Украины.
По информации издания, от рук окупантов в Украине погибли 8 французских добровольцев.
В Украине погибли добровольцы из Польши: что известно
- Через неделю на поле боя погибли трое польских военнослужащих. Все они воевали в составе ВСУ в Интернациональном легионе. Министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что утром 25 марта в больнице Днепра скончался тяжелораненый польский доброволец.
- Одним из трех погибших на этой неделе поляков является 48-летний Павел, попавший на фронте под артиллерийский обстрел. Ранее он получил награду от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- 24 марта на фронте погиб поляк Михал, Который был командиром взвода в Интернациональном легионе. Он был ранен, но сразу вернулся на передовую.
- Под обстрелом окупантов погиб польский волонтер Марек. Вместе с коллегой и 4 мирными жителями он попал под огонь врага 16 марта. Волонтеры как раз оказывали гуманитарную помощь на маршруте Константиновка – Часов Яр.