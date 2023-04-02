Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел Франции. Отмечают, что доброволец "Т" погиб в Украине на прошлой неделе.

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На войне с Россией погибли уже 8 французов

Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства находятся в контакте,

– говорится в сообщении МИД.

Там также напомнили, что "вся территория Украины является зоной боевых действий", поэтому гражданам Франции рекомендуют не ехать в Украину вне зависимости от причины.

На прошлой неделе министерство также подтвердило гибель 30-летнего Кевина Дэвида. Бывший гуманитарный работник погиб в Бахмуте. Он больше года назад уехал воевать на стороне Украины.

По информации издания, от рук окупантов в Украине погибли 8 французских добровольцев.

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