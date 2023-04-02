Цю інформацію виданню підтвердили в міністерстві закордонних справ Франції. Зазначають, що доброволець "Т" загинув в Україні минулого тижня.
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На війні з Росією загинули вже 8 французів
Ми дізналися сумну новину про цю смерть. Ми висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства перебувають у контакті,
– йдеться у повідомленні МЗС.
Там також нагадали, що "вся територія України є зоною бойових дій", тому громадянам Франції рекомендують не їхати в Україну, незалежно від причини.
Додамо, що минулого тижня міністерство також підтвердило загибель 30-річного Кевіна Девіда. Колишній гуманітарний працівник загинув в районі Бахмута. Він більше року тому поїхав воювати на боці України.
За інформацією видання, від рук окупантів в Україні загинули 8 французьких добровольців.
В Україні загинули добровольці з Польщі: що відомо
- За тиждень на полі бою загинули троє польських військовослужбовців. Усі вони воювали у складі ЗСУ в Інтернаціональному легіоні. Міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що вранці 25 березня в лікарні Дніпра помер важкопоранений польський доброволець.
- Одним з трьох поляків, які загинули цього тижня, є 48-річний Павел, який потрапив на фронті під артилерійський обстріл. Раніше він отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- 24 березня на фронті загинув поляк Міхал, який був командиром взводу в Інтернаціональному легіоні. Він вже був поранений, але одразу повернувся на передову.
- Під обстрілом окупантів загинув польський волонтер Марек. Разом з колегою та 4 мирними мешканцями він потрапив під вогонь ворога 16 березня. Волонтери саме надавали гуманітарну допомогу на маршруті Костянтинівка – Часів Яр.