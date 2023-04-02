Цю інформацію виданню підтвердили в міністерстві закордонних справ Франції. Зазначають, що доброволець "Т" загинув в Україні минулого тижня.

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Ми дізналися сумну новину про цю смерть. Ми висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства перебувають у контакті,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Там також нагадали, що "вся територія України є зоною бойових дій", тому громадянам Франції рекомендують не їхати в Україну, незалежно від причини.

Додамо, що минулого тижня міністерство також підтвердило загибель 30-річного Кевіна Девіда. Колишній гуманітарний працівник загинув в районі Бахмута. Він більше року тому поїхав воювати на боці України.

За інформацією видання, від рук окупантів в Україні загинули 8 французьких добровольців.

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