Про загибель бійця повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик. Друзі згадують його як скромного бійця, який був втіленням солдатської честі.

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Мав поранення, але повернувся на фронт

Журналіст Polsat News Матеуш Ляховський розповів, що командир Міхал прибув в Україну від квітня минулого року. Через місяць у нього мав закінчитися контракт, і він планував повернутися до Польщі, аби передавати у польській армії досвід. Боєць неодноразового наголошував, що бореться за свободу України і безпеку Польщі.

Міхала поранили кілька місяців тому. Він міг ще відновлюватись, але перед Різдвом повернувся на фронт.

До речі, місяць тому президент Володимир Зеленський вручив поляку медаль "За відвагу".

Двоє поляків поранені

Так, Дворчик додав, що двоє польських громадян зазнали поранень на фронті декілька днів тому. Вони потрапили під обстріл та перебувають у важкому стані.

Один з них – волонтер-медик. Його перевезли для подальшого лікування до Польщі, а іншого важкопораненого польського волонтера перевезено з Дніпра до Києва.