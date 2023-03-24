Цю трагічну новину повідомив підрозділ французьких добровольців Task Force Baguette, які воюють за Україну.

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У нього на батьківщині залишилися дружина та двоє дітей.

З важким серцем і безмірним сумом повідомляємо про смерть нашого брата по зброї Кевіна Девіда поблизу Бахмута. Він залишив свою дружину та своїх 2 дітей. Дякуємо за вашу жертву. Спочивай з миром,

– написали французькі бійці.

Як повідомило французьке видання Valeurs Actuelles, молодий чоловік, родом із Мен і Луари – департаменту на заході Франції.

Звільняв Куп'янськ та воював під Бахмутом: що відомо про Кевіна Девіда

Він воював в Україні протягом року у складі Міжнародного легіону, створеного після почату повномасштабного вторгнення Росії. У вересні минулого року брав участь у звільненні Куп'янська, що на Харківщині. Нещодавно Кевін Девід приєднався до спецпідрозділу, у складі якого воював на Бахмутському фронті.

Сестра Девіда розповіла, що спочатку брат поїхав в Україну як волонтер, але потім вступив до лав армії. Останній раз вона спілкувалась з ним 15 березня, того дня він повідомив сестрі, що їде під Бахмут.

У середу 15 березня він попередив, що їде до Бахмута. Туди його перевели з командою для виконання завдання. Кевін раніше говорив про бажання бути похованим з українськими почестями,

– розповіла вона.

Видання Dernières Nouvelles d'Alsace пише, у грудні минулого року взяло у Кевіна Давида інтерв’ю. Він розповів, що спеціалізувався на розвідці, а нещодавно долучився до спецназу Міжнародного легіону.

"Мені тут краще платять, тому що я з більшою ймовірністю залишуся тут", – сказав він в інтерв'ю.

Втрати серед бійців Міжнародного легіону