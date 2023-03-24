Эту трагическую новость сообщило подразделение французских добровольцев Task Force Baguette, воюющих за Украину.
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У него на родине остались жена и двое детей.
С тяжелым сердцем и безмерной грустью сообщаем о смерти нашего брата по оружию Кевина Дэвида вблизи Бахмута. Он оставил свою жену и своих 2 детей. Спасибо за вашу жертву. Почивай с миром,
– написали французские бойцы.
Как сообщило французское издание Valeurs Actuelles, молодой человек, родом из Мэн и Луары – департамента на западе Франции.
Увольнял Купянск и воевал под Бахмутом: что известно о Кевине Дэвиде
Он воевал на Украине в течение года в составе Международного легиона, созданного после начала полномасштабного вторжения России. В сентябре прошлого года участвовал в освобождении Купянска Харьковской области. Недавно Кевин Дэвид присоединился к спецподразделению, в составе которого воевал на Бахмутском фронте.
Сестра Дэвида рассказала, что сначала брат уехал в Украину как волонтер, но затем вступил в ряды армии. В последний раз она общалась с ним 15 марта, в тот день он сообщил сестре, что едет под Бахмут.
В среду 15 марта он предупредил, что едет в Бахмут. Туда его перевели с командой для выполнения задания. Кевин ранее говорил о желании быть похороненным с украинскими почестями,
– рассказала она.
Издание Dernières Nouvelles d'Alsace пишет, что в декабре прошлого года взяло у Кевина Давида интервью. Он рассказал, что специализировался на разведке, а недавно присоединился к спецназу Международного легиона.
"Мне здесь лучше платят, потому что я с большей вероятностью останусь здесь", – сказал он в интервью.
Потери среди бойцов Международного легиона
- В Украине на фронте погиб гражданин Великобритании Джонатан Шенкин. Ему было 45 лет. Шенкин служил фельдшером в Вооруженных Силах Украины. О гибели защитника сообщили его родственники.
- Еще 11 сентября стало известно, что у Харькова погиб боец Международного легиона. Крейг Макинтош. Он с марта спас жизнь украинских воинов. Макинтошу было 48 лет, на фронт добровольно ушёл как медик. Он погиб еще 24 августа, однако сообщили об этом спустя неделю.