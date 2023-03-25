О гибели бойца сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик. Друзья вспоминают его как скромного бойца, являвшегося воплощением солдатской чести.

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Был ранен, но вернулся на фронт

Журналист Polsat News Матеуш Ляховский рассказал, что командир Михал прибыл в Украину с апреля прошлого года. Через месяц у него должен был закончиться контракт, и он планировал вернуться в Польшу, чтобы передавать в польской армии опыт. Боец неоднократно отмечал, что борется за свободу Украины и безопасность Польши.

Михала ранили несколько месяцев назад. Он мог еще восстанавливаться, но перед Рождеством вернулся на фронт.

Кстати, месяц назад президент Владимир Зеленский вручил поляку медаль "За отвагу".

Двое поляков ранены

Так, Дворчик добавил, что двое польских граждан получили ранения на фронте несколько дней назад. Они попали под обстрел и находятся в тяжелом состоянии.

Один из них – волонтер-медик. Его перевезли для дальнейшего лечения в Польшу, а другой тяжелораненый польский волонтер перевезен из Днепра в Киев.