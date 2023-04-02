Про смерть побратима повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Станіслав Янченко. "Рома, RIP братику", – коротко зазначив він.

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За тиждень до загибелі воїн отримав медаль "За військову службу Україні"

31 березня стало відомо про смерть воїна і захисника України Романа Сухомлина. Про це зазначив у соцмережах його побратим Станіслав Янченко.



На фронті загинув Роман Сухомлин / Фото з фейсбуку Станіслава Янченко

Варто зазначити, що всього за тиждень до трагічної події захисник отримав медаль "За військову службу Україні". Її молодшому сержанту Держприкордонслужби України вручив особисто Президент України Володимир Зеленський.

Боєць виклав нагороду на своїй сторінці у фейсбуку і подякував усім людям, що допомагали йому на фронті.



Володимир Зеленський вручив Сухомлину нагороду / Фото з фейсбуку загиблого воїна

Дякую всім, хто долучився та допоміг, – волонтери, небайдужі, знайомі та друзі. Це також і Ваша нагорода. Разом до перемоги. Слава Україні!,

– зазначив у дописі Роман Сухомлин.



Нагорода, яку отримав від президента Роман Сухомлин / Фото з фейсбуку загиблого воїна

Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття родичам та знайомим полеглого воїна Романа Сухомлина. Вічна пам'ять Герою!

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