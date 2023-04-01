У релігійній організації "Іслам в Україні" розповіли, що боєць був смертельно поранений на Бахмутському напрямку. 24 Канал зібрав головну інформацію про загиблого військового.

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Ляшук Даниїл з позивним "Моджахед": що про нього відомо

Даниїл Ляшук народився у місті Брест, що у Білорусі. З дитинства займався спортом, зокрема бойовими мистецтвами. У 12 років захопився музикою та почав записувати власні треки.

У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка у СевНТУ в Севастополі.

Після анексії Криму у 2014 році прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС (АТО). 19 січня 2015 під час бойових дій у районі станиці Луганської отримав тяжке поранення.

У 2015 році Даниїл Ляшук був затриманий у кримінально-політичній справі проти батальйону "Торнадо". Йому були представлені звинувачення у низці важких злочинів, які той відкидав. Також у своїх подальших інтерв’ю Даниїл Ляшук наголошував, що не знав про кримінальні мотиви Руслана Онищенка (колишній командир батальйону "Торнадо") та його заробітки на контрабандних потоках.



Даниїл Ляшук / Фото з телеграму "Вендетта"

Закиди голови військової прокуратури, що називав Ляшука "найжорстокішим і найнебезпечнішим бійцем батальйону", Даниїл також спростовував, називаючи політично заангажованими.

Звільнення з-під арешту та подальша військова служба

У червні 2021 року Даниїл Ляшук був звільнений за рішенням суду. Цей факт Даниїл, зокрема, називав одним з доказів його непричетності до кримінальних звинувачень. Також Ляшук тоді заявляв, що не підтримує зв’язки з колишнім командиром "Торнадо", Русланом Онищенком.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Даниїл Ляшук знову пішов на фронт. Захищав Київ та передмістя Києва, як доброволець.

Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків. У липні 2022 року офіційно вступив до лав ЗСУ. Був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні роботи на території окупованої Херсонській області.

Друге тяжке поранення

У серпні 2022 року під час виконання бойового завдання "Моджахед" отримав друге тяжке поранення живота, легень та печінки. Попри це, разом зі своєю групою військовий зміг взяти у полон двох російських солдатів.

Після низки операцій та реабілітації Даниїл Ляшук знову пішов захищати Україну, одночасно займався волонтерством і музикою.

Актор і громадський діяч Станіслав Домбровський розповів, що тіло Даниїла Ляшука вже забрали й відправлять до Білорусі на похорон.

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