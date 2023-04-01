В религиозной организации "Ислам в Украине" рассказали, что боец был смертельно ранен на Бахмутском направлении. 24 Канал собрал главную информацию о погибшем военном.

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Ляшук Даниил с позывным "Моджахед": что о нем известно

Даниил Ляшук родился в городе Брест, расположенном в Беларуси. С детства занимался спортом, в частности, боевыми искусствами. В 12 лет увлекся музыкой и начал записывать собственные треки.

В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка в СевНТУ в Севастополе.

После аннексии Крыма в 2014 году принял решение воевать на стороне Украины и вступил в ряды добровольческого батальона, действовавшего на востоке Украины в зоне ООС (АТО). 19 января 2015 года во время боевых действий в районе Станицы Луганской получил тяжелое ранение.

В 2015 году Даниил Ляшук был задержан по уголовно-политическому делу против батальона "Торнадо". Ему были представлены обвинения в ряде тяжких преступлений, которые он отвергал. Также в своих дальнейших интервью Даниил Ляшук подчеркивал, что не знал об уголовных мотивах Руслана Онищенко (бывший командир батальона "Торнадо") и его заработках на контрабандных потоках.



Даниил Ляшук / Фото с телеграма "Вендетта"

Обвинения главы военной прокуратуры, что называл Ляшука "самым жестоким и опасным бойцом батальона", Даниил также опровергал, называя политически ангажированными.

Освобождение из-под ареста и последующая военная служба

В июне 2021 года Даниил Ляшук был освобожден по решению суда. Данный факт Даниил, в частности, называл одним из доказательств его непричастности к уголовным обвинениям. Также Ляшук тогда заявлял, что не поддерживает связи с бывшим командиром Торнадо, Русланом Онищенко.

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 Даниил Ляшук снова ушел на фронт. Защищал Киев и пригород Киева как доброволец.

Весной 2022 года участвовал в боях за Харьков. В июле 2022 года официально вступил в ряды ВСУ. Был направлен в защиту Николаевщины. Проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.

Второе тяжелое ранение

В августе 2022 года во время выполнения боевого задания "Моджахед" получил второе тяжелое ранение живота, легких и печени. Несмотря на это, вместе со своей группой военный смог взять в плен двух русских солдат.

После ряда операций и реабилитации Даниил Ляшук снова отправился защищать Украину, одновременно занимался волонтерством и музыкой.

Актер и общественный деятель Станислав Домбровский рассказал, что тело Даниила Ляшука уже забрали и отправят в Беларусь на похороны.

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