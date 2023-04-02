О смерти собратья сообщил на своей странице в фейсбуке Станислав Янченко. "Рома, RIP братец", – коротко отметил он.

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За неделю до гибели воин получил медаль "За военную службу Украины"

31 марта стало известно о смерти воина и защитника Украины Романа Сухомлина. Об этом рассказал в соцсетях его собрат Станислав Янченко.



На фронте погиб Роман Сухомлин / Фото из фейсбука Станислава Янченко

Следует отметить, что всего за неделю до трагического события защитник получил медаль "За военную службу Украины". Ее младшему сержанту Госпогранслужбы Украины вручил лично Президент Украины Владимир Зеленский.

Боец выложил награду на своей странице в фейсбуке и поблагодарил всех людей, помогавших ему на фронте.



Владимир Зеленский вручил Сухомлину награду / Фото из фейсбука погибшего воина

Благодарю всех, кто присоединился и помог – волонтеры, неравнодушные, знакомые и друзья. Это тоже и Ваша награда. Итого к победе. Слава Украине!,

– отметил в сообщении Роман Сухомлин.



Награда, которую получил от президента Роман Сухомлин / Фото из фейсбука погибшего воина

Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родственникам и знакомым павшего воина Романа Сухомлина. Вечная память Герою!

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