Известно, что в последний путь ветерана проведут во Львове, где состоится траурная церемония.

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Военный и музыкант, ветеран АТО будет упокоен на Сиховском кладбище в четверг, 30 марта. Чин похорон состоится в 14:00 в Гарнизонном Храме по улице Театральной, 11.

Сам Рожко прошел 4 войны. Все это время с ним была песня. Его "Не сумуй", "Байдужість" и другие песни слышала вся Украина, ведь с бесчисленными концертами он исполнял их перед военными и гражданскими.

Что известно об Александре Рожко

Так, перед тем, как отправиться защищать родину после начала российско-украинской войны в 2014 году, Рожко имел за плечами большой боевой опыт, который получил в:

Афганистане,

Дагестане,

бывшей Югославии,

на территории подконтрольного России молдавского региона Приднестровья.

Творческий путь

Как исполнитель Александр участвовал в многочисленных концертах, прославился своими военными песнями. Также Рожко принял участие в проекте "Песни войны", записав композицию "Не скучай" в дуэте с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Вышедшая осенью 2017-го песня приобрела широкую популярность.

Не убегай со своей земли! Защищай свой дом, если хочешь в нем жить! Убегая, ты отдаешь землю врагу, даешь возможность поносить твою честь, честь твоего народа,

– говорил Александр.

Александр Рожко и Тарас Тополя, песня "Не сумуй": смотрите видео

Во Львовском доме офицеров отметили, что завещание Рожко – его песни, которые "красноречиво говорят к нашим сердцам, не оставляя никого безразличным".

На днях стало известно о смерти украинского клавишника и музыканта Павла Дремлюженко. Композитор последний год боролся с тяжелым заболеванием. 29 марта он умер – об этом сообщили родные артиста. Долгое время Павел боролся с болезнью в Польше.

Недавние потери среди военных