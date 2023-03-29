Герою було лише 38 років. У нього залишилися мати, дві сестри та брат.

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Що відомо про загиблого Богдана Буська

Богдана Буська мобілізували до лав Збройних Сил України. Він служив у військовій частині батальйону морської піхоти у званні матроса. Чоловік віддав своє життя біля Вугледару – він отримав поранення, несумісне із життям.



Богдан Бусько загинув під Вугледаром / фото "Суспільне"

За словами близьких Богдана, до початку повномасштабного вторгнення він активно займався спортом та захоплювався футболом.

Героя провели в останню путь мешканці Луцька на колінах. Військового відспівували у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Богдана Буська поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.



Героя провели в останню путь мешканці Луцька на колінах / фото "Суспільне"

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким Богдана Буська. Вічна пам'ять Герою!

Герої, які загинули на фронті