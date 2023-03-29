Герой загинув поблизу Бахмуту у селі Богданівка Донецької області. Артура Батія поховають 30 березня.

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Що відомо про загиблого Героя

Артур Батій був справжнім Героєм, який під час повномасштабної війни пішов на захист України. Він відзначився мужністю та хоробрістю на полі бою, повідомили у "Донецькоблгазі".

Артур загинув у найгарячішій точці фронту – під містом Бахмут, в селі Богданівка. Ця втрата стала великим горем для його родини, друзів та всіх нас. Його служіння за нашу свободу назавжди залишиться в пам’яті!

– зазначили у відомстві.

Батько Артура – Вадим Батій – повідомив, що похорон його сина відбудеться 30 березня.

Артур Батій під час повномасштабної війни пішов на захист України / фото Вадима Батія

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять захиснику!

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