В огляді міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що ЗСУ вдалося відтіснити найманців ПВК "Вагнер" від однієї з ліній постачання. Так, на Бахмутському напрямку наші захисники здійснили декілька контрнаступів. Про це 24 Каналу сказав Тарас Березовець – офіцер ЗСУ, боєць 1 окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна.
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За словами офіцера, контрнаступальні дії, про які йдеться, були доволі успішними. Одні були спрямовані на те, щоб відсунути росіян, які намагалися замкнути кільце, інше – у межах самого міста.
"Цих контрнаступів вже було декілька. Вони мали ефект, вони дали свій результат. Саме завдяки їм росіянам так і не вдалося повністю оточити наше місто-фортецю", – акцентував Березовець.
Боєць ЗСУ про контрнаступ на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Останні втрати ворога
- Росія продовжує демонструвати світові, що вона – "друга армія світу", але хіба що з кінця. Про це свідчать колосальні втрати "наддержави" у війні проти маленької України, яку хотіли "захопити за три дні".
- Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло вже 173 360 солдатів. У Генштабі повідомили, що за останню добу противник втратив ще 460 солдатів.
- Крім того, українські військові знищують чимало техніки ворожої армії. Впродовж минулої доби успішно ліквідовано: 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.