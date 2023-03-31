В огляді міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що ЗСУ вдалося відтіснити найманців ПВК "Вагнер" від однієї з ліній постачання. Так, на Бахмутському напрямку наші захисники здійснили декілька контрнаступів. Про це 24 Каналу сказав Тарас Березовець – офіцер ЗСУ, боєць 1 окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна.

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За словами офіцера, контрнаступальні дії, про які йдеться, були доволі успішними. Одні були спрямовані на те, щоб відсунути росіян, які намагалися замкнути кільце, інше – у межах самого міста.

"Цих контрнаступів вже було декілька. Вони мали ефект, вони дали свій результат. Саме завдяки їм росіянам так і не вдалося повністю оточити наше місто-фортецю", – акцентував Березовець.

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