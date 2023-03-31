В обзоре министерства обороны Великобритании говорится, что ВСУ удалось оттеснить наемников ЧВК "Вагнер" от одной из линий снабжения. Так, на Бахмутском направлении наши защитники совершили несколько контрнаступлений. Об этом 24 Каналу сказал Тарас Березовец – офицер ВСУ, боец 1 отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна.

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По словам офицера, контрнаступательные действия, о которых идет речь, были достаточно успешными. Одни были направлены на то, чтобы отодвинуть россиян, пытавшихся замкнуть кольцо, другие – в пределах самого города.

"Этих контрнаступлений уже было несколько. Они имели эффект, они дали свой результат. Именно благодаря им россиянам так и не удалось полностью окружить наш город-крепость", – акцентировал Березовец.

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