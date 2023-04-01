Здебільшого, ці спроби загарбників марні. Втім, як зазначає заступниця міністра оборони Ганна Маляр, найбільші зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом.

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У місті тривають запеклі бої

Російська армія намагається просуватись до центральної частини міста, а на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Попри це, захопити місто окупанти не можуть, довкола і в самому місті тривають жорсткі бої.

Маляр додає, що ворог також веде наступальні дії в районі Авдіївки, з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання. Крім того, запеклі бої тривають у Білогорівці та у Мар'їнці.