Що стосується загальної статистики втрат ворога, то з 24 лютого 2022 вдалося відправити на той світ 173 990 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3 616;
- бойових броньованих машин – 6 981;
- артилерійських систем – 2 683;
- РСЗВ – 527;
- засоби ППО – 279;
- літаків – 306;
- гелікоптерів – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248;
- крилаті ракети – 911;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528;
- спеціальна техніка – 296;
Актуальна статистика втрат ворога станом на 1 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ