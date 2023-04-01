Що стосується загальної статистики втрат ворога, то з 24 лютого 2022 вдалося відправити на той світ 173 990 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 3 616;
  • бойових броньованих машин – 6 981;
  • артилерійських систем – 2 683;
  • РСЗВ – 527;
  • засоби ППО – 279;
  • літаків – 306;
  • гелікоптерів – 291;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248;
  • крилаті ракети – 911;
  • кораблі /катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528;
  • спеціальна техніка – 296;

Актуальна статистика втрат ворога станом на 1 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ