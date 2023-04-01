Що стосується загальної статистики втрат ворога, то з 24 лютого 2022 вдалося відправити на той світ 173 990 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3 616;

бойових броньованих машин – 6 981;

артилерійських систем – 2 683;

РСЗВ – 527;

засоби ППО – 279;

літаків – 306;

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248;

крилаті ракети – 911;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528;

спеціальна техніка – 296;

Актуальна статистика втрат ворога станом на 1 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ