Что касается общей статистики потерь врага, то с 24 февраля 2022 года удалось отправить на тот свет 173 990 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.
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Потери врага в технике
- танков – 3616;
- боевых бронированных машин – 6981;
- артиллерийских систем – 2 683;
- РСЗО – 527;
- средства ПВО – 279;
- самолетов – 306;
- вертолетов – 291;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248;
- крылатые ракеты – 911;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5528;
- специальная техника – 296;
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 1 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Что происходит на фронте
В Генштабе ВСУ также рассказали о том, что известно о ситуации на фронте по состоянию на 1 апреля. По имеющейся информации, враг нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также 6 дронов камикадзе, как успешно сбили украинские воины.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой,
– отметили в Генштабе.
Самые интенсивные бои сейчас идут за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Из-за успешных попаданий ВСУ по позициям дислокации живой силы и техники оккупантов, российские захватчики ужесточили контрразведывательные действия в Луганской области.
В частности, тщательно проверяют местных жителей на связь с украинской армией, а в некоторых населенных пунктах отключили мобильную связь. Враги продолжают использовать гражданские жилые дома для собственных нужд на временно оккупированных территориях.
Так, в некоторых населенных пунктах Щастинского района Луганской области людей выселили из своих домов, чтобы разместить в них российских военнослужащих.
ВСУ ежедневно наносят врагам значительные потери
За минувшие сутки украинские войска нанесли 10 ударов по позициям захватчиков. А подразделениям ракетно-артиллерийских войск удалось поразить:
- 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян,
- состав горюче-смазочных материалов,
- 2 зенитных ракетных систем,
- артиллерийское подразделение на огневой позиции.