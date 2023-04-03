У Генштабі ЗСУ зранку 3 квітня повідомили про оперативну ситуацію на фронті. 24 Канал аналізує інтерактивну карту Deepstate.

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В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські джерела заявили про успіхи окупантів на Північний Захід від Кремінної. Ворог продовжує артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

Ситуація на Сході Україні

На Лиманському напрямку протягом доби противник безуспішно наступав у районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка Донецької.

Бахмут

Окупанти продовжують спроби захопити Бахмут. Українські захисники в місті відбили 20 ворожих атак. Ймовірно, ворог заняв центральну площу біля міськради, за даними DeepState.

Що відбувається у Бахмуті: показуємо на карті ​

Водночас, за даними Генштабу, наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Костянтинівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни наступали в районах Авдіївки, Первомайського та Мар'їнки, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар'їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак. Окрім того, загарбники обстріляли Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Красногорівку та Георгіївку Донецької області.

На Куп'янському напрямку під обстріли потрапили Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Шахтарському напрямку противник обстріляв населені пункти Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне.

Ситуація поблизу Вугледара: показуємо на карті

Південь

На Півдні міста ворог підтягує живу силу для штурмів. Українські війська вдарили по заводу АЗОМ, що підтверджує його захоплення. Відбити атаки окупантів вдалося біля Іванівського.

Обстріл прифронтових селищ

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них — Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам'янське, Запорізької області, а також Золота Балка, Томарине, Козацьке, Іванівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка та Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник обстріляв Волфине, Басівку, Рясне і Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.