Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ, інформує 24 Канал.

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Найзапекліші бої за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони відбили ще 69 атак ворога.

Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Росія продовжує застосовувати тактику терору

Упродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з РСЗВ. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України, адже Росія і надалі використовує тактику терору.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Лиманському – протягом минулої доби ворог без успіху вів наступ в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському – окупанти намагаються взяти під повний контроль Бахмут, продовжують штурмувати місто. Також ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи Сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.



Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що розташовані в районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що розташовані в районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках російські військові вели наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка, однак, успіху не мали. Водночас ворог обстріляв населені пункти Авдіївка, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському – для коригування вогню артилерії бійці Путіна активно застосовували безпілотники. Також обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та Херсон.

Ситуація на фронті: дивіться карту

Зверніть увагу! В окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області окупанти продовжують тиснути на місцеве населення. Так, 2 квітня людям заборонили залишати помешкання і виходити з дому. Упродовж доби були зачинені усі громадські місця: торгові центри, магазини, лікарні тощо.

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Сили оборони знищують ворога

Авіація Сил оборони завдала ще 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник. Окрім того, українські ракетники та артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.