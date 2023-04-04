Станом на 4 квітня загальні втрати росіян у повномасштабній війні з Україною сягнули 175 690 осіб. Про втрати ворога у техніці – читайте далі у нашому матеріалі.

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Втрати Росії у техніці

танків – 3 627 одиниць;

бойових броньованих машин – 6 999 одиниць;

артилерійських систем – 2 697 одиниць;

РСЗВ – 528 одиниць;

засобів ППО – 280 одиниць;

літаків – 306 одиниць;

гелікоптерів – 291 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 одиниць;

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 одиниці;

спеціальної техніки – 298 одиниць.

Втрати ворога станом на 4 квітня 2023 року / Інфографіка Генштабу

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Яка ситуація на фронті станом на сьогодні

За минулу добу росіяни завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, а також здійснили 33 обстріли з РСЗВ. Вони зосередили свій наступ на 4 напрямках.

Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський. За минулу добу ЗСУ відбили на них щонайменше 69 атак.

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору,

– зазначили у ранковому зведенні.

У населених пунктах Каховського району Херсонської області окупанти чинять тиск на місцевих. До прикладу, 2 квітня людям повністю заборонили залишати помешкання і виходити з дому.

Усі магазини, торгові центри й лікарні були закрили. Крім того, у деяких селищах люди пенсійного віку змушені були стояти у довгих чергах, щоб отримати свої законні виплати. При цьому, як зазначили у Генштабі, "за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим".