Застосування противником таких ударів по всій території країни залишається високоймовірним. Наступальні дії росіяни продовжують на 4 ключових напрямках.

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Що відомо про ситуацію на фронті станом на 4 квітня

405 доба героїчного протистояння російським загарбникам триває. У Генштабі поділилися свіжим зведенням станом на 4 квітня.

За їхньою інформацією, ворог продовжує активно обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках. Наразі окупанти сфокусувалися на наступі на 4 з них:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському

та Мар’їнському.

Там завдяки злагодженій роботі ЗСУ вдалося відбити 69 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Російська федерація і надалі використовує повітряний простір та територію республіки Білорусь, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів збройних сил російської федерації. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей,

– зазначили у відомстві.

Головна тактика росіян – терор. Тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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У Каховському районі загарбники знущаються з українців

В окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області загарбники чинять тиск на місцеве населення. Відтак, як розповіли у Генштабі, 2 квітня людям повністю заборонили залишати помешкання і виходити з дому.

Упродовж доби всі громадські місця були зачинені. Не працювали торгові центри, магазини й навіть лікарні.

Водночас в деяких селищах цього району люди пенсійного віку не можуть отримати виплати у повноцінному розмірі. Щобільше, щоб забрати хоч частину своєї пенсії необхідно чимало вистояти в черзі.

Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим,

– пояснили у Генштабі.

Росіяни зазнають значних втрат на полі бою

Авіація сил оборони минулої доби 5 разів вдарила по позиціях особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українським воїнам вдалося збити ворожий розвідувальний дрон та уразити район зосередження живої сили противника.

До слова, станом на 3 квітня в Україні було ліквідовано 175 160 окупантів. Тільки за добу українські захисники й захисниці знищили 610 загарбників.