Применение противником таких ударов на всей территории страны остается высоковероятным. Наступательные действия россияне продолжают на 4 ключевых направлениях.

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Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 4 апреля

405 сутки героического противостояния российским захватчикам продолжаются. В Генштабе поделились свежей сводкой по состоянию на 4 апреля.

По их информации, враг продолжает активно обстреливать украинские населенные пункты по разным направлениям. Пока оккупанты сфокусировались на наступлении на 4 из них:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском

и Марьинском.

Там благодаря слаженной работе ВСУ удалось отразить 69 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей,

– отметили в ведомстве.

Главная тактика россиян – террор. Поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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В Каховском районе захватчики издеваются над украинцами

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области захватчики оказывают давление на местное население. Как рассказали в Генштабе, 2 апреля людям полностью запретили покидать жилье и выходить из дома.

В течение суток все общественные места были закрыты. Не работали торговые центры, магазины и больницы.

В то же время в некоторых поселках этого района люди пенсионного возраста не могут получить выплаты в полноценном размере. Все больше, чтобы забрать хоть часть своей пенсии, необходимо немало выстоять в очереди.

Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее,

– объяснили в Генштабе.

Россияне несут значительные потери на поле боя

Авиация сил обороны за прошедшие сутки 5 раз ударила по позициям личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, украинским воинам удалось сбить вражеский разведывательный дрон и поразить район сосредоточения живой силы противника.

К слову, на 3 апреля в Украине было ликвидировано 175 160 оккупантов. Только за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 610 захватчиков.