Только за минувшие сутки на концерт к Кобзону отправились еще 610 захватчиков.

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Кроме того, у врага значительные потери в технике.

Потери России в полномасштабной войне против Украины

  • танков – 3 619 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин – 6 993 (+7) единицы;
  • артиллерийских систем – 2 694 (+7) единицы;
  • РСЗО – 527 единиц;
  • средств ПВО – 280 (+1) единиц;
  • самолетов – 306 единиц;
  • вертолетов – 291 единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 262 (+13) единицы.
  • крылатых ракет – 911 единиц;
  • кораблей/катеров – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 553 (16) единицы.
  • специальной техники – 298 (+2) единиц.


Потери врага в технике по состоянию на 3 апреля 2023 года / Картинка Генштаба

Почему гибнут враги

  • Заметим, что оккупанты погибают не только на поле боя и не только от действий Вооруженных Сил. Собственно, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга взорвали российского военного корреспондента Владлена Татарского, настоящее имя которого Максим Фомин. Как отметили в Институте изучения войны, это может быть следствием раскола внутри вражеских элит.
  • Кроме того, в минобороны Великобритании писали о том, что часто причиной смерти представителей "второй армии мира" является попойка и переохлаждение. Если с первым все и так понятно, то по поводу второго пункта возникает логичный вопрос: "А что же произошло?" – то есть "неужели" Кремль не может обеспечить своих военных надлежащей амуницией, чтобы они не отправлялись к Кобзону.
  • Очевидно, уже все отдают себе отчет, что военные для Путина – это всего лишь "пушечное мясо", а не живые люди, которыми можно забрасывать поле боя, чтобы достичь хоть каких-то целей. Хотя не удается добиться минимальной победы Москве даже с такой тактикой. В частности, об этом говорил бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.