Только за минувшие сутки на концерт к Кобзону отправились еще 610 захватчиков.

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Кроме того, у врага значительные потери в технике.

Потери России в полномасштабной войне против Украины

танков – 3 619 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 6 993 (+7) единицы;

артиллерийских систем – 2 694 (+7) единицы;

РСЗО – 527 единиц;

средств ПВО – 280 (+1) единиц;

самолетов – 306 единиц;

вертолетов – 291 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 262 (+13) единицы.

крылатых ракет – 911 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 553 (16) единицы.

специальной техники – 298 (+2) единиц.



Потери врага в технике по состоянию на 3 апреля 2023 года / Картинка Генштаба

Почему гибнут враги