Это событие взбудоражило сеть. Украинцы начали делать мемы и предположения, кто же "виновник" смерти путинского приспешника, сообщает 24 Канал.

Интересно Обычно так происходит в России, – Ким намекнул, кто ликвидировал Татарского

Сеть бурно отреагировала на подрыв Татарского

В заведении "Стрит-Бар" 2 апреля проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Внезапно там раздался взрыв, в результате которого пропагандист умер, а еще около 20 человек получили ранения.

Средством ликвидации путинского приспешника стала взрывчатка. В сети сразу же провели параллель с гибелью Дарьи Дугиной – дочери прокремлевского философа и пропагандиста Александра Дугина, которого в западных СМИ называют "главным идеологом" или даже "мозгом" российского президента.



Татарский присоединился к Дугиной / Фото из соцсетей

Татарский погиб от взрывчатки, заложенной в статуэтку. Ее пропагандисту подарила девушка.

Украинцы сразу начали шутить, что это был законспирированный глава ГУР Кирилл Буданов.



В сети шутят, что взрыв устроил Буданов / Фото из соцсетей

Более того, пользователи вспомнили даже бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича. А именно – его роль "девочки-конфетки" Люси Зайцевой из фильма 2012 года "Не бойся, я рядом".



Татарский мог встретиться и с "агентом Люсей" / Фото из соцсетей

Кроме того, в сети начали шутить, что Татарский воссоединился со своим "собратом" Кириллом Стремоусовым, которого ликвидировали еще в ноябре.

Стремоусов говорит, что Татарский жив: видео

Смотрите и другие мемы / Фото из соцсетей

Стоит посмотреть Подрыв пропагандиста Татарского в Петербурге: в сети показали момент взрыва

Татарского могли убить сами же россияне

Смерть Татарского была выгодна российским генералам, ведь он активно их критиковал. Также пропагандиста связывают с главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, конфликтующим с Кремлем. Сообщается, что его смерть может быть сигналом для "повара Путина".

"Замаскированную взрывчатку на встречу с военкором Владленом Татарским могла пронести в статуэтке женщина. Ее личность устанавливают правоохранители", – сообщили в пропагандистских СМИ.

Кроме того, очевидец происшествия рассказал, что между Татарским и девушкой, которая могла принести взрывчатку, очевидно, была связь.

Обратите внимание! Владлен Татарский – предатель Украины. В 2014 году, когда Россия напала на украинский Донбасс, он стал боевиком, но вскоре отправился в Москву. После полномасштабного вторжения Кремля пропагандист вернулся в Украину и стал призывать бить по гражданским объектам. В интервью он рассказывал, что хочет добиться "полного уничтожения украинского государства".