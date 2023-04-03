Ця подія розбурхала мережу. Українці почали робити меми та припущення, хто ж "винуватець" смерті путінського посіпаки, повідомляє 24 Канал.
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Мережа бурхливо відреагувала на підрив Татарського
У закладі "Стріт-Бар" 2 квітня проходив творчий вечір воєнкора Владлена Татарського. Раптово там пролунав вибух, внаслідок якого пропагандист помер, а ще близько 20 людей зазнали поранень.
Причиною ліквідації путінського посіпаки стала вибухівка. У мережі одразу ж провели паралель із загибеллю Дарьї Дугіної – доньки прокремлівського філософа та пропагандиста Алєксандра Дугіна, якого в західних ЗМІ називають "головним ідеологом" чи навіть "мозком" російського президента.
Татарський приєднався до Дугіної / Фото із соцмереж
Татарський загинув від вибухівки, яку заклали у статуетку. Її пропагандисту подарувала дівчина.
Українці одразу ж почали жартувати, що це був законспірований голова ГУР Кирило Буданов.
У мережі жартують, що вибух влаштував Буданов / Фото із соцмереж
Ба більше, користувачі згадали навіть колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича. А саме – його роль "дівчинки-цукерки" Люсі Зайцевої з фільму 2012 року "Не бійся, я поряд".
Татарський міг зустрітися і з "агентом Люсею" / Фото із соцмереж
Окрім цього, у мережі почали жартувати, що Татарський возз'єднався зі своїм "побратимом" Кірілом Стремоусовим, якого ліквідували ще в листопаді.
Стремоусов каже, що Татарський живий: відео
Дивіться й інші меми / Фото із соцмереж
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Татарського могли вбити самі ж росіяни
Смерть Татарського була вигідна російським генералам, адже він активно їх критикував. Також пропагандиста пов'язують з главою ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним, який конфліктує з Кремлем. Повідомляють, що його смерть може бути сигналом для "кухаря Путіна".
"Замасковану вибухівку на зустріч із воєнкором Владленом Татарським могла пронести в статуетці жінка. Її особистість встановлюють правоохоронці", – повідомили у пропагандистських ЗМІ.
Окрім того, очевидець події розповів, що між Татарським та дівчиною, яка могла принести вибухівку, вочевидь, був зв'язок.