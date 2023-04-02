Момент вибуху в кафе на Університетській набережній у Петербурзі потрапив на відео. Його поширили низка російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.

До теми У Петербурзі стався смертельний вибух у кафе, де виступав пропагандист Татарський: він загинув

Пропагандист Татарський загинув внаслідок вибуху

У закладі "Стріт Бар" 2 квітня проходив творчий вечір воєнкора Владлена Татарського. Це кафе нібито раніше належало керівнику ПВК "Вагнера" Євгенію Пригожину.

Під час заходу там стався вибух, внаслідок якого Татарський загинув, ще шестеро людей зазнали поранень.

Дивіться відео моменту вибуху