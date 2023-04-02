Вибух стався у кафе Стріт-бар на Університетській набережній. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Підрив пропагандиста Татарського у Петербурзі: у мережі показали момент вибуху
Кафе належить Пригожину
За попередньою інформацією, кафе на Університетській набережній, будинок 21Б належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. У вихідні у цьому закладі збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт".
Сьогодні, 2 квітня, у цьому кафе проходив творчий вечір пропагандиста Владлена Татарського. На щастя, він став для нього останнім.
Підрив Татарського: все, що відомо
- 2 квітня у центрі Санкт-Петербурга трапився вибух. Подія сталася у кафе, в якому виступав пропагандист Владлен Татарський – він загинув.
- У мережі повідомили про 1 загиблого та 16 поранених. Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило інформацію про постраждалих та смерть Татарського.
- Російські ЗМІ повідомляють, що вибухівку буцімто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Татарському.
- Також з'явилась ще одна версія – буцімто вибухівку заклали напередодні.
- Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 грамів тротилу. Прокуратура вже організувала перевірку.
- До речі, момент вибуху в кафе на Університетській набережній у Петербурзі потрапив на відео.