Вибух стався у кафе Стріт-бар на Університетській набережній. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Кафе належить Пригожину

За попередньою інформацією, кафе на Університетській набережній, будинок 21Б належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. У вихідні у цьому закладі збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт".

Сьогодні, 2 квітня, у цьому кафе проходив творчий вечір пропагандиста Владлена Татарського. На щастя, він став для нього останнім.

Підрив Татарського: все, що відомо