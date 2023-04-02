Взрыв произошел в кафе Стрит-бар на Университетской набережной. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Кафе принадлежит Пригожину

По предварительной информации, кафе на Университетской набережной, дом 21Б принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. В выходные в этом заведении собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

Сегодня, 2 апреля, в этом кафе проходил творческий вечер пропагандиста Владлена Татарского. К счастью, он стал для него последним.

Кстати, сам Пригожин заявлял еще в прошлом году, что он передал заведение под мероприятия организации "Киберфронт Z", которая помогает так называемой "спецоперации".

"Да, это помещение оформлено на "Конкорд" (компанию Пригожина). Правда ли я отдал его сейчас под "Киберфронт"? Совершенно верно", – заявлял он.

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