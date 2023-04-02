Момент взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге попал на видео. Его распространил ряд российских телеграм-каналов, сообщает 24 Канал.

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Пропагандист Татарский погиб в результате взрыва

В заведении "Стрит Бар" 2 апреля проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Это кафе якобы раньше принадлежало руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Татарский погиб в результате взрыва / Фото росСМИ

Во время мероприятия там произошел взрыв, в результате которого Татарский погиб, а еще шесть человек получили ранения. Позже количество пострадавших возросло до 19. Министерство внутренних дел России быстро подтвердило эту информацию.

В результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео момента взрыва

Российские СМИ сообщают, что посетителей кафе никто не проверял. Взрывчатку якобы пронесла девушка в статуэтке, которую позже подарили Татарскому.

Через пять минут после этого раздался взрыв. Больше всего пострадали люди, сидевшие поближе к сцене.

Следует заметить, что есть еще одна версия событий – мол, взрывчатку заложили накануне. Мощность устройства составляла более 200 грамм тротила.

Прокуратура Василеостровского района организовала проверку. Полиция уже разыскивает подозреваемую.

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Кратко о Владлене Татарском

Настоящее имя пропагандиста – Максим Фомин. Он родился в Макеевке, а незадолго до Революции Достоинства получил срок за вооруженное ограбление банка. Уже в 2014 году, когда Россия начала войну на Донбассе, он стал боевиком.

Позже Фомин взял псевдоним в честь персонажа одной из книг российского писателя Виктора Пелевина и переехал в Москву. После начала полномасштабной войны в Украине предатель вернулся на Донбасс.

В интервью пропагандист рассказывал, что хочет добиться "полного уничтожения украинского государства". Однако при этом он признавал, что не ожидал от Украины такого сопротивления.