2 квітня у пітерському кафе, де проходив "творчий вечір" російського пропагандиста Владлена Татарського, стався вибух. Офіційної інформації поки що немає, але деякі ЗМІ повідомляють, що Татарський міг загинути.

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Вибух пролунав біля сцени: подробиці інциденту

У кафе Стріт-бар на Університетській набережній, де відбувався творчий вечір Татарського, пролунав вибух. Як повідомляють очевидці, на вечорі було багато гостей. Офіційної інформації наразі немає, але у мережі повідомили про 1 загиблого та 16 поранених.

Деякі російські ЗМІ, навіть прокремлівські, з посиланням на власні джерела повідомляють, що нібито загинув сам Татарський.

До слова, раніше кафе належало Євгену Пригожину. Кожні вихідні там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт".

У вибуху звинувачують дівчину

Російські ЗМІ повідомляють, що у кафе ніхто відвідувачів не перевіряв. За їхніми даними, вибухівку буцімто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Владлену Татарському.