Інформацію про вибух поширюють російські телеграм-канали. Що саме стало причиною гучного звуку – наразі не повідомляють.
Дивіться також Метушаться, щось перевіряють: у Тульській області росіяни злякалися дитячого безпілотника
Судячи із записів відеокамер, гуркіт пролунав о 21:18. На землі відчули ударну хвилю. Деякі очевидці повідомляють про подальший гул реактивних двигунів. Влада офіційно ніяк не прокоментувала цю інформацію.
Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи чутно у місті Новочеркаськ, що за 40 кілометрів від Ростову.
"Бавовнятко" завітало у Ростов: дивіться відео
Додамо, що раніше у Ростові спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. Загинули, ймовірно, 4 людей. ЗМІ припускають, що це – результат "блискучої" діяльності самих фсбшників.
Вибухи у Росії: останні новини
- У Ростові-на-Дону 29 березня було гучно – жителі чули звук, схожий на вибух. Однак російська влада знову розповідає казки про перехід "літака" на "гіперзвук". Росіяни одразу почали розганяти паніку в мережі. Писали, що в одній частині міста тремтіли шибки, а на Лівому березі спрацювала сигналізація біля машин.
- У неділю, 26 березня, у Тульській області Росії були вибухи, внаслідок чого утворилась глибока вирва та постраждало декілька житлових будинків. Подібні інциденти відбувались в інших містах ворожої держави та на окупованих територіях.