Російські пропагандисти відразу у телеграм-каналах повідомили, що невідомий дрон упав на дерево. Стежив за розвитком подій 24 Канал.
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У Тульській області МНС із дерева дістали щось схоже на квадрокоптер,
– писали росЗМІ.
Дрон упав на дерево
Потім з'явилось більше деталей – інцидент стався вранці в Єфремові Тульської області. Очевидці побачили на дереві у дворі житлового будинку об'єкт, схожий на квадрокоптер.
"Він застряг у гілках на висоті близько третього поверху", – повідомляли очевидці.
Росіяни злякались дитячого безпілотника / Фото телеграм-канали
На місце прибули екстрені служби. І ось несподіванка: співробітники мнс зняли дитячий квадрокоптер, без камери чи тим більше боєприпасів, які б становили небезпеку.
Однак, росіяни взялись його вивчати, повідомили, що цим займаються правоохоронні органи. Офіційно інформацію, звісно що ніяк не коментували.
Дитячий дрон налякав жителів Єфремова в Тульській області: відео
Цікаво, що росіяни чомусь були впевнені, що розв'язана ними війна їх не торкнеться, а тепер панікують через дитячі дрони.
Паніка росіян таки зрозуміла
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