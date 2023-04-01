Информацию о взрыве распространяют российские телеграммы-каналы. Что именно стало причиной громкого звука – пока не сообщают.

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Судя по записям видеокамер, грохот раздался в 21:18. На земле ощутили ударную волну. Некоторые очевидцы сообщают о дальнейшем гуле реактивных двигателей. Власти официально никак не прокомментировали эту информацию.

Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что взрывы слышны в городе Новочеркасске, что в 40 километрах от Ростова.

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Добавим, что раньше в Ростове загорелось здание пограничной службы ФСБ. Погибли, вероятно, 4 человека. СМИ предполагают, что это результат "блестящей" деятельности самих физлиц.

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