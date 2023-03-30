Сразу после взрыва начали рисовать "официальные" версии инцидента. В частности, говорили о проблемах с электропроводкой. Об этом очень громко вопили российские пропагандисты. В то же время впоследствии росСМИ заявили, что есть еще одна версия взрыва, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание В Ростове-на-Дону слышны звуки взрывов, а жители Белгорода тренируются слушать сирены

Говорится, что здание "снесли" сами россияне. Они – еще те "умельцы": пытались разобрать дрон, который нашли вроде бы на территории области. Но что-то пошло не так. Как следствие – большой взрыв. Вспыхнул пожар. Огонь в считанные минуты охватил здание пограничного управления ФСБ. Сообщается, что площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

Сообщается, что "разбор полетов" по этому случаю уже был.

Следует заметить, что количество жертв, по разным данным, отличаются. Прокремлевские "СМИ" заявили, что погиб только один человек.

В Офисе Президента отвергли причастность Украины к взрыву. Михаил Подоляк отметил, что "Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает".