Соответствующую информацию сообщают российские медиа со ссылкой на источники в силовых структурах, пишет 24 Канал. В пятницу, 17 марта, появилась информация о четвертом погибшем, найденном после пожара в здании пограничного управления ФСБ в Ростове.

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Тело четвертого погибшего нашли под завалами

Тело погибшего обнаружили на первом этаже под обрушившимся руинами второго этажа. Погибший человек практически полностью сгорел.

Следует отметить, что данные оппозиционных медиа России и прокремлевских СМИ сильно разнятся. В частности, управляемые Кремлем СМИ заявили, что в результате пожара якобы погиб один человек и двое пострадали.

Пропагандистские медиа пишут, что причиной пожара в здании ФСБ в Ростовской области стало замыкание проводки.

Что известно о пожаре в Ростове

В четверг, 16 сентября, в российском Ростове-на-Дону загорелось здание пограничного управления ФСБ. В сети писали, что перед пожаром слышали звук взрыва.

По всей вероятности, на месте пожара взрывались боеприпасы. На это указывает, что пожарные просили предоставить бронированные щиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

Один из очевидцев пожара рассказал, что при взрыве в пограничном управлении ФСБ вылетели все окна. Россияне, реагируя на пожар, писали в сети, что это, вероятно, теракт. Также оккупанты напуганы тем, что в России произошел очередной "хлопок" и война уже перебирается на их территорию.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отверг причастность Украины к пожару в Ростове. В то же время он подчеркнул, что в Киеве с удовольствием наблюдают за этим.

"Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в России, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…", – написал Подоляк в социальных сетях.