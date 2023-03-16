По словам очевидцев, перед пожаром были слышны взрывы. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

К теме Под Брянском снова пылало: пожар охватил комплекс с гостиницей, баней и магазинами

Как загорелось здание ФСБ

По информации ФСБ в Ростове, причиной пожара в здании стало "короткое замыкание" электропроводки. Россияне утверждают, что будто именно так горит проводка – со взрывом, который разбил все окна.

На обнародованных кадрах видно, что вспышка произошла внутри здания. Очевидцы говорят, что в складских помещениях сдетонировали боеприпасы – эта информация сейчас проверяется.

На место происшествия уже прибыли подразделения МЧС и правоохранители. Предварительно известно, что один человек погиб во время пожара, двум пострадавшим – понадобилась медицинская помощь.

Момент взрыва перед началом пожара в Ростове: смотрите видео

Позже губернатор Ростовской области подтвердил предварительную версию причины пожара в здании регионального пограничного управления ФСБ – замыкание электропроводки.

Пожары в России: последние новости

Недавно пылали в Брянской области: гостиница, баня, кафе, автосервис, аптека и магазины. Известно, что огонь вспыхнул в поселке Новые Дарковичи под Брянском вблизи многофункционального комплекса. Сначала пламя разгорелось в помещении шиномонтажа "Авторитет", а затем перекинулось на другие здания.

11 марта в Подмосковье на заводе по производству пластика огонь распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров. Из-за этого обрушилась и крыша здания.

5 марта в столице России на коксогазовом заводе вспыхнул еще один пожар. Там сначала местные жители услышали взрыв, а затем увидели столб огня высотой 20 метров.

Вместе с тем, россиянам все чаще видится украинская ДРГ. К примеру, жители Орловской области России заявили о якобы появлении группы вооруженных лиц на территории региона. Как сказал губернатор Орловской области Андрей Кличков, пока обнаружить этих людей не удалось.

А ранее информационное пространство всколыхнули новости, "разогнавшие" российские СМИ, о том, что на территорию Брянской области России проникла "украинская ДРГ" и даже "захватила заложников". Конечно, все это фейки россиян, которые опровергли и высмеяли представители власти Украины.