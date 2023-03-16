Однако, чтобы уменьшить панику россиян, он заверил, что вооруженных людей, которые могли проникнуть на территорию региона, активно ищут.

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Как сказал Кличков, в настоящее время информация тщательно проверяется силовиками, пока не подтверждается. Сообщения о том, что людей с оружием видели в одном из районов Орловской области, появились в соцсетях, написал губернатор в своем телеграм-канале. Пока обнаружить этих людей не удалось.

Смешная история с "украинской ДРГ" в Брянской области

В четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнули новости, которые "разогнали" российские СМИ, о том, что на территорию Брянской области России проникла "украинская ДРГ" и даже "захватила заложников". Конечно, все это фейки россиян, которые опровергли и высмеяли представители власти Украины.

Фантазия российских пропагандистов настолько разыгралась, что они даже утверждали, что "ДРГ" взяла под свой контроль сразу два пограничных с Украиной села – Любечаны и Сушаны. Более того, "украинские нацисты" якобы обстреляли школьный автобус, погиб то мальчик, то девочка, а впоследствии ребенок "воскрес".

Пользователи украинских соцсетей не смогли пройти мимо такого повода для высмеивания нелепости россиян и моментально заполонили сеть мемами об "украинской ДРГ" в Брянской области.