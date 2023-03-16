Однак, щоб зменшити паніку росіян, він запевнив, що озброєних людей, які могли проникнути на територію регіону, активно шукають.

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Як сказав Кличков, наразі інформація ретельно перевіряється силовиками, поки що не підтверджується. Повідомлення про те, що людей зі зброєю бачили в одному з районів Орловської області, з'явилися в соцмережах, написав губернатор у своєму телеграм-каналі. Поки що виявити цих людей не вдалося.

Кумедна історія з "українською ДРГ" у Брянській області

У четвер, 2 березня, інформаційний простір сколихнули новини, які "розігнали" російські ЗМІ, про те, що на територію Брянської області Росії проникла "українська ДРГ" і навіть "захопила заручників". Звичайно, це все фейки росіян, які спростували й висміяли представники влади України.

Фантазія російських пропагандистів настільки розігралася, що вони навіть стверджували, що "ДРГ" взяла під свій контроль одразу два прикордонні з Україною села — Любечани та Сушани. Ба більше, "українські нацисти" нібито обстріляли шкільний автобус, загинув чи то хлопчик, чи то дівчинка, а згодом дитина "воскресла".

Користувачі українських соцмереж не змогли пройти повз такий привід для висміювання недолугості росіян та вмить заполонили мережу мемами про "українську ДРГ" у Брянській області.