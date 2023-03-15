Пропагандистские российские СМИ заявляют, что возле нефтепровода беспилотник якобы бы сбросил взрывчатку. Но, по словам оккупантов, бомба не взорвалась, информирует 24 Канал.
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Оккупанты заявляют о "диверсии"
По словам пропагандистов, взрывчатку якобы сбросили с дрона на нефтеперекачивающей станции "Новозыбковое". Россияне утверждают, что бомба вроде бы не взорвалась, а разбилась о бетонную плиту.
Взрывчатку нашли якобы 14 марта у здания операторской на территории нефтеперекачивающей станции. "Самодельное взрывное устройство" сделали из пластиковой трубы диаметром 5 сантиметров с взрывателем, пластидом и металлическими шариками. Масса взрывчатки, по словам пропагандистов, – около 500 граммов.
Оккупанты обвиняют Украину в "диверсии", а в соучастии - сотрудников "Транснефти".
Представитель "Транснефти" прокомментировал "инцидент" и заявил, что организаторы "диверсии могли планировать убить людей". Вместе с тем, по словам оккупантов, станция не повреждена, а саперы "быстро обезвредили взрывное устройство".
"Неизвестные беспилотники" в России
- В последнее время в России все чаще начинают жаловаться на "неизвестные летательные аппараты". Недавно в небе над Москвой заметили 3 "неизвестные" беспилотники, которые вели наблюдение за воинской частью. БПЛА кружили над системами ПВО, которые должны "защищать" столицу России.
- Ранее пропагандистские росСМИ сообщали об упавшем БПЛА недалеко от объекта "Газпрома". В минобороны России заявили, что Украина якобы "совершила атаки беспилотниками" на инфраструктурные объекты на территории страны-агрессорки.
- В Офисе Президента отвергли обвинения Кремля. Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по России, а ведет оборонительную войну. "Хлопок" на объектах инфраструктуры он объясняет ростом панически-дезинтеграционных процессов в самой России.