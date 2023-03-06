И этот пожар довольно масштабный. По данным местных СМИ, экстренных служб и телеграм-каналов, его площадь достигает 1600 квадратных метров, сообщает 24 Канал.
Интересно Войну принесли свои же: как русские войска ежедневно уничтожают жителей Белгородщины
Масштаб пожара поражает
Известно, что огонь вспыхнул в поселке Новые Дарковичи, что под Брянском, вблизи многофункционального комплекса. Сначала пламя разгорелось в помещении шиномонтажа "Авторитет", а затем перекинулось на другие здания.
Так, пылают в Брянской области:
- отель,
- баня,
- кафе,
- автосервис,
- аптека,
- магазины.
Поэтому из-за его масштаба пожару предоставили повышенный ранг сложности. И неудивительно. На видео свидетелей, распространяющихся в сети, видно высокое пламя и дым, закрывший почти все небо.
В Брянской области масштабный пожар: видео 18+ (нецензурная лексика)
Привлекли более 80 пожарных
Чтобы усмирить огонь, на место пожара выехали 83 пожарных и 30 единиц техники. Им только около 21:00 удалось локализовать возгорание.
Как сообщают российские спасатели, из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать трех человек. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал.
Пожары и "хлопки" в России: последние новости
- Это не первая чрезвычайная ситуация в России за понедельник, 6 марта. Утром в Новом Осколе Белгородской области, например, прогремели взрывы. По данным росСМИ, российской воздушной обороне вроде бы удалось сбить "три украинские ракеты".
- Вскоре, около 10:30, начали появляться тревожные сообщения в Курской и Белгородской областях.
- Так, в Курской области заявили об обстреле приграничной территории в Хомутовском районе. В результате жители села Искра остались без света.
- Между тем жителям села Белянка на Белгородщине приходили оповещения об обстреле от чрезвычайников.