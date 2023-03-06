И этот пожар довольно масштабный. По данным местных СМИ, экстренных служб и телеграм-каналов, его площадь достигает 1600 квадратных метров, сообщает 24 Канал.

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Масштаб пожара поражает

Известно, что огонь вспыхнул в поселке Новые Дарковичи, что под Брянском, вблизи многофункционального комплекса. Сначала пламя разгорелось в помещении шиномонтажа "Авторитет", а затем перекинулось на другие здания.

Так, пылают в Брянской области:

  • отель,
  • баня,
  • кафе,
  • автосервис,
  • аптека,
  • магазины.

Поэтому из-за его масштаба пожару предоставили повышенный ранг сложности. И неудивительно. На видео свидетелей, распространяющихся в сети, видно высокое пламя и дым, закрывший почти все небо.

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Привлекли более 80 пожарных

Чтобы усмирить огонь, на место пожара выехали 83 пожарных и 30 единиц техники. Им только около 21:00 удалось локализовать возгорание.

Как сообщают российские спасатели, из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать трех человек. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Пожары и "хлопки" в России: последние новости

  • Это не первая чрезвычайная ситуация в России за понедельник, 6 марта. Утром в Новом Осколе Белгородской области, например, прогремели взрывы. По данным росСМИ, российской воздушной обороне вроде бы удалось сбить "три украинские ракеты".
  • Вскоре, около 10:30, начали появляться тревожные сообщения в Курской и Белгородской областях.
  • Так, в Курской области заявили об обстреле приграничной территории в Хомутовском районе. В результате жители села Искра остались без света.
  • Между тем жителям села Белянка на Белгородщине приходили оповещения об обстреле от чрезвычайников.