И этот пожар довольно масштабный. По данным местных СМИ, экстренных служб и телеграм-каналов, его площадь достигает 1600 квадратных метров, сообщает 24 Канал.

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Масштаб пожара поражает

Известно, что огонь вспыхнул в поселке Новые Дарковичи, что под Брянском, вблизи многофункционального комплекса. Сначала пламя разгорелось в помещении шиномонтажа "Авторитет", а затем перекинулось на другие здания.

Так, пылают в Брянской области:

отель,

баня,

кафе,

автосервис,

аптека,

магазины.

Поэтому из-за его масштаба пожару предоставили повышенный ранг сложности. И неудивительно. На видео свидетелей, распространяющихся в сети, видно высокое пламя и дым, закрывший почти все небо.

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Привлекли более 80 пожарных

Чтобы усмирить огонь, на место пожара выехали 83 пожарных и 30 единиц техники. Им только около 21:00 удалось локализовать возгорание.

Как сообщают российские спасатели, из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать трех человек. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

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