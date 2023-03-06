О взрывах в Новом Осколе Белгородской области стало известно в понедельник утром, 6 марта, – информирует 24 Канал ссылкой на российские телеграм-каналы. Собственно, началась неделя для граждан России не лучше. Остается надеяться, что такой она будет вся.

Смотрите также "Хлопок" по расписанию: как и почему Россия потеряла контроль над собственным небом

Захватчики взывают о ПВО

Как пишут СМИ оккупантов, российской воздушной обороне якобы удалось сбить "три украинские ракеты". Есть также информация, что обломки воздушных целей повредили дома, линии электропередач и травмировали гражданина России.

Представители местных властей утверждают, что в мужчины незначительное осколочное ранение руки. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и все оперативные службы.

Последствия уточняются. Уже известно об одном пострадавшем мужчине с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких деревнях Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место,

– говорится в сообщении губернатора.

В Белгороде снова неспокойно: смотрите видео с телеграм-каналов



Небо Белгорода после визита "хлопчатник" / Фотография из телеграм-каналов

Обратите внимание! Не было официальных подтверждений украинской стороны, что Белгородскую область России атаковали именно наши ракеты. Не стоит исключать, что захватчики могли себе что-то придумать в паническом состоянии из-за визита "хлопка".

Территории России становятся все более уязвимыми