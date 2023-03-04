Подозрительное устройство обнаружил сторож во время обхода 27 февраля. Это была связка трубок, перемотанных веревкой и начиненным веществом. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. 24 Канал.

Кстати говоря Беспилотник атаковал нефтепровод в Белгородской области, – СМИ

Экспертиза установила, что в трубках был бездымный баллистический порох, предназначенный для боеприпасов ствольной артиллерии весом в полтора килограмма.

Где взялась взрывчатка

За несколько дней до находки, недалеко от этого места формировался состав с военной техникой России. Возможно, трубки предназначались для взрыва поезда. Силовики возбудили дело о незаконном хранении взрывчатых веществ.

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