Сначала росСМИ сообщили, что раздались два взрыва в районе международного аэропорта Брянска. Они заявили о работе ПВО, мол "сбит украинский дрон", предает 24 Канал.

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Россияне придумывают о "звуковом барьере"

Однако потом появилась информация о том, "звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер".

Отметим, что подобные заявления уже не в первый раз звучат от оккупантов. Недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупационная администрация после длительных совещаний издала тайком распоряжение, как надо освещать "бавовну":

запрет всем работающим в информационном пространстве вообще обсуждать "бавовну";

если же что-то комментировать, то говорить, что это "ПВО" или "самолеты преодолевают звуковой барьер".

Справочно! Звуковой барьер – это явление, сопровождающее движение летательного аппарата (например, сверхзвукового самолета, ракеты) на скоростях, близких к скоростям звука или превышающих ее. Чтобы самолет мог развить сверхзвуковую скорость, ему нужно набрать 1200 километров в час.

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