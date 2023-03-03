Сначала росСМИ сообщили, что раздались два взрыва в районе международного аэропорта Брянска. Они заявили о работе ПВО, мол "сбит украинский дрон", предает 24 Канал.
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Россияне придумывают о "звуковом барьере"
Однако потом появилась информация о том, "звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер".
Отметим, что подобные заявления уже не в первый раз звучат от оккупантов. Недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупационная администрация после длительных совещаний издала тайком распоряжение, как надо освещать "бавовну":
- запрет всем работающим в информационном пространстве вообще обсуждать "бавовну";
- если же что-то комментировать, то говорить, что это "ПВО" или "самолеты преодолевают звуковой барьер".
Инцидент в Брянской области: что известно
- 2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны.
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что происходящее на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на фарс, который Россия устроила в Брянской области. Он заявил о якобы "теракте".
- Российский добровольческий корпус заявил о мероприятии на территорию Брянской области России с целью "показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".