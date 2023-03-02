Денис Никитин переехал в 2017 году в Украину. Об этом информирует 24 Канал.
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Что известно о Денисе Никитине
Так, в видео "Русского Добровольческого Корпуса" из Брянской области снялся командир подразделения Денис Никитин. Ранее в одном из украинских репортажей мужчина назвал себя москвичем во втором поколении и заявил, что воюет за Украину.
Также Никитин рассказал, что в России его не раз задерживали, а его бойцы поджигали офис "Единой России". Позже он выступил в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", где заговорил об освобождении России через освобождение Украины.
Издание Vice назвало Никитина "неонацистом, хулиганом, бойцом смешанных единоборств, предпринимателем и сторонником ультраправой идеологии". Мужчина отказал в интервью этому СМИ и заявил, что прекратил общение с журналистами, поскольку его "достали предвзятые репортажи, чушь и отсутствие профессионализма".
Как выглядит Денис Никитин (слева на фото) / росСМИ
Заявление Никитина из Брянской области
В сети опубликовали видео, снятое на фоне фельдшерского акушерского пункта в Брянской области. На нем "Русский Добровольческий Корпус" (подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину) заявляет, что они хотят показать соотечественникам, что есть надежда, и что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.
Никитин под Брянском: смотрите видео
"Украинская ДРГ" в Брянской области: что известно
- 2 марта губернатор Брянской области России сообщил, что в область якобы зашла украинская ДРГ и захватила в заложники мирных жителей и якобы "обстреляла автомобиль, убив человека и ранив ребенка". Однако эта информация не соответствует действительности.
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.
- В комментарии 24 Каналу представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что сейчас происходит на территории государства-агрессора – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.